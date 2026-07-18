Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыгрывает "Зенит" по итогам первого тайма - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:28 18.07.2026
"Спартак" обыгрывает "Зенит" по итогам первого тайма

"Спартак" обыгрывает "Зенит" по итогам первого тайма матча за Суперкубок России

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» ведет со счетом 1:0 в матче за футбольный Суперкубок России после первого тайма, мяч забил Кристофер Мартинс на 25-й минуте.
  • Встреча проходит в Нижнем Новгороде, «Зенит» получил право сыграть в матче как чемпион России сезона-2025/26, «Спартак» — как обладатель Кубка страны.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает петербургский "Зенит" после первого тайма матча за футбольный Суперкубок России.
Встреча проходит в Нижнем Новгороде, по итогам первого тайма "Спартак" ведет со счетом 1:0. На 25-й минуте мяч забил Кристофер Мартинс.
"Зенит" получил право сыграть в матче как чемпион России сезона-2025/26, "Спартак" стал обладателем путевки благодаря победе в Кубке страны.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСуперкубок России по футболуСпортРоссияСпартак МоскваЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала