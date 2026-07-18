"Спартак" обыгрывает "Зенит" по итогам первого тайма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» ведет со счетом 1:0 в матче за футбольный Суперкубок России после первого тайма, мяч забил Кристофер Мартинс на 25-й минуте.
- Встреча проходит в Нижнем Новгороде, «Зенит» получил право сыграть в матче как чемпион России сезона-2025/26, «Спартак» — как обладатель Кубка страны.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает петербургский "Зенит" после первого тайма матча за футбольный Суперкубок России.
Встреча проходит в Нижнем Новгороде, по итогам первого тайма "Спартак" ведет со счетом 1:0. На 25-й минуте мяч забил Кристофер Мартинс.
"Зенит" получил право сыграть в матче как чемпион России сезона-2025/26, "Спартак" стал обладателем путевки благодаря победе в Кубке страны.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)