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В Киеве протесты в поддержку Федорова перерастают в критику Зеленского - РИА Новости, 18.07.2026
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21:07 18.07.2026 (обновлено: 23:37 18.07.2026)
В Киеве протесты в поддержку Федорова перерастают в критику Зеленского

В Киеве протесты в поддержку Федорова перерастают в акции с критикой Зеленского

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Протесты в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова превращаются в акции с критикой Владимира Зеленского.
  • В акции в Киеве принимают участие около семи тысяч человек.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Протесты в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова превращаются в акции с критикой Владимира Зеленского, пишет издание "Время.ua".
"Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского. Среди них — "Зелю геть", "Зе — Вова, служи Украине или (уезжай. — Прим. ред.) в Ростов к Януковичу", "Вова, это не потужно", "Зелю — в "Скелю", а также плакаты, на которых Зеленского называют "ликвидатором Украины", — говорится в Telegram-канале издания.
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Один из митингующих пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник" и перечнем статей Конституции и Уголовного кодекса, которые, по утверждению автора, глава киевского режима нарушил.
"Участники акции скандируют "Ганьба!" и заявляют: "Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это". В настоящее время в акции принимает участие около семи тысяч человек", — добавили в издании.
На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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