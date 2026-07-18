В Киеве протесты в поддержку Федорова перерастают в критику Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Протесты в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова превращаются в акции с критикой Владимира Зеленского.

В акции в Киеве принимают участие около семи тысяч человек.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Протесты в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова превращаются в акции с критикой Владимира Зеленского, пишет издание "Время.ua".

"Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского. Среди них — "Зелю геть", "Зе — Вова, служи Украине или (уезжай. — Прим. ред.) в Ростов к Януковичу", "Вова, это не потужно ", "Зелю — в "Скелю" , а также плакаты, на которых Зеленского называют "ликвидатором Украины", — говорится в Telegram-канале издания.

Один из митингующих пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник" и перечнем статей Конституции и Уголовного кодекса, которые, по утверждению автора, глава киевского режима нарушил.

"Участники акции скандируют "Ганьба!" и заявляют: "Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это". В настоящее время в акции принимает участие около семи тысяч человек", — добавили в издании.

На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.