Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю

"Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс. Министр сказал, что сегодняшнее законодательство позволяет иметь и четырехдневную рабочую неделю, и шестидневную. И это правильно", — сказал он РИА Новости.