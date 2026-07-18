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Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 18.07.2026
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08:01 18.07.2026 (обновлено: 17:00 18.07.2026)
Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Онищенко: в период развития страны не стоит думать о четырехдневной неделе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкИнтервью академика РАН Геннадия Онищенко
Интервью академика РАН Геннадия Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Интервью академика РАН Геннадия Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко выступил против перехода на четырехдневную рабочую неделю.
  • Он отметил, что в некоторых отраслях позволительно иметь четырехдневную рабочую неделю, но в стратегических сферах, таких как промышленность и медицина, для роста необходимо интенсифицировать труд.
  • Онищенко считает, что при оценке графика труда следует исходить из перспектив развития страны.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против перехода на четырехдневную рабочую неделю.
"Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс. Министр сказал, что сегодняшнее законодательство позволяет иметь и четырехдневную рабочую неделю, и шестидневную. И это правильно", — сказал он РИА Новости.
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Академик отметил, что в некоторых отраслях позволительно иметь четырехдневную рабочую неделю, но в таких стратегических сферах, как промышленность и медицина, для роста необходимо интенсифицировать труд.
«

"Есть отрасли, где надо и шестидневку, и круглосуточную работу вводить, но с учетом физических возможностей человека. Это и отпуска, это и оплата, это и режим труда, а не просто сидеть за столом 24 часа, понимаете? С учетом всех тех нормативов, которые уже выработаны", — добавил он.

При оценке графика труда следует исходить из главного — перспектив развития страны, считает Онищенко.
"Мы хотим, чтобы была наша страна, так давайте не только болтать, но еще и что-то делать", — заключил он.
О том, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам переходить хоть на четырехдневную, хоть на шестидневную рабочую неделю, заявил в начале июля министр труда Антон Котяков. По его словам, компании вправе регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график.
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