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Котяков рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 05.07.2026
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04:31 05.07.2026 (обновлено: 09:51 05.07.2026)
Котяков рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Котяков: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Котяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское трудовое законодательство позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявил Котяков.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
"Сегодняшние нормы <...> позволяют <...> перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон", — сказал он.
Это означает, что компании вправе регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график, отметил министр.
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