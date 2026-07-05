Котяков рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское трудовое законодательство позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявил Котяков.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
"Сегодняшние нормы <...> позволяют <...> перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон", — сказал он.
Это означает, что компании вправе регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график, отметил министр.