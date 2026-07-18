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Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе - РИА Новости, 18.07.2026
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14:58 18.07.2026 (обновлено: 15:42 18.07.2026)
Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
  • Возгорания не произошло.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обломки сбитого украинского дрона упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало", — написал он в Telegram-канале.
Рано утром в Ленинградской области дважды объявляли беспилотную опасность. По информации Дрозденко, над регионом сбили восемь беспилотников, пострадавших при этом не было.
Как сообщало Минобороны, всего на ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 379 украинских дронов.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеФинский заливЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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