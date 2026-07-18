Карседо прокомментировал отсутствие жребия перед серией пенальти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В матче за Суперкубок России петербургский "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 1:1 (4:2 по пенальти).
- Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что впервые в карьере столкнулся с отсутствием жребия перед началом послематчевой серии пенальти.
- Он похвалил своих игроков за хорошую игру и поблагодарил болельщиков за поддержку.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что ранее в карьере сталкивался с отсутствием жребия перед началом послематчевой серии пенальти.
В субботу петербургский "Зенит" обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора. Перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита".
"Отсутствие жребия перед серией пенальти? Такое в моей карьере впервые", - приводятся слова Карседо в Telegram-канале "Спартака".
"Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое", - добавил тренер.