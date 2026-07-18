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Карседо прокомментировал отсутствие жребия перед серией пенальти - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
23:53 18.07.2026
Карседо прокомментировал отсутствие жребия перед серией пенальти

Карседо заявил, что ранее не сталкивался с отсутствием жребия перед пенальти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче за Суперкубок России петербургский "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 1:1 (4:2 по пенальти).
  • Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что впервые в карьере столкнулся с отсутствием жребия перед началом послематчевой серии пенальти.
  • Он похвалил своих игроков за хорошую игру и поблагодарил болельщиков за поддержку.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что ранее в карьере сталкивался с отсутствием жребия перед началом послематчевой серии пенальти.
В субботу петербургский "Зенит" обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора. Перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита".
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"Отсутствие жребия перед серией пенальти? Такое в моей карьере впервые", - приводятся слова Карседо в Telegram-канале "Спартака".
"Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое", - добавил тренер.
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