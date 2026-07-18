Карседо прокомментировал отсутствие жребия перед серией пенальти

"Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое", - добавил тренер.