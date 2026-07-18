ИИ не может стать чьей-то монополией, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта.
- Орешкин подчеркнул, что технология искусственного интеллекта слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, и Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов.
- Максим Орешкин участвует в Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае во главе российской делегации.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта, эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Он подчеркнул, что "эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями".
"Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов", - подчеркнул он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.