Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта.

Орешкин подчеркнул, что технология искусственного интеллекта слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, и Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов.

Максим Орешкин участвует в Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае во главе российской делегации.

ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта, эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

Он подчеркнул, что "эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями".

"Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов", - подчеркнул он.