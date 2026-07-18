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ИИ не может стать чьей-то монополией, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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04:54 18.07.2026
ИИ не может стать чьей-то монополией, заявил Орешкин

Орешкин: ИИ не может стать чьей-то монополией, эта технология слишком важна

© РИА Новости / Евгений БиятовМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Максим Орешкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта.
  • Орешкин подчеркнул, что технология искусственного интеллекта слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, и Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов.
  • Максим Орешкин участвует в Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае во главе российской делегации.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта, эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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Он подчеркнул, что "эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями".
"Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов", - подчеркнул он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
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