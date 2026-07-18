ИИ должен оставаться инструментом человека, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект уже меняет многие сферы жизни.

Главный вопрос сегодня состоит в том, на каких принципах будет развиваться ИИ, кто получит доступ к этой технологии и кто станет выгодоприобретателем.

Позиция России заключается в том, что ИИ должен служить человеку, расширять его возможности и повышать качество жизни.

ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Технология искусственного интеллекта должна оставаться инструментом человека, а не превращать его в придаток непрозрачного алгоритма, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Искусственный интеллект уже перестал быть темой отдаленного будущего. Он меняет промышленность и транспорт, образование и медицину, торговлю и государственное управление. По сути, формируется новая технологическая основа мировой экономики", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

По его словам, главный вопрос сегодня состоит не в том, войдет ли ИИ во все сферы жизни, так как этот процесс уже идет, вопрос состоит в том, на каких принципах ИИ будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии, и кто станет выгодоприобретателем.

"Позиция России ясна. Искусственный интеллект должен служить человеку, расширять его возможности, повышать качество жизни, помогать учиться, трудиться и созидать. Технология должна оставаться инструментом человека, а не превращать человека в придаток непрозрачного алгоритма", - указал он.