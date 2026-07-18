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ИИ должен оставаться инструментом человека, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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04:44 18.07.2026
ИИ должен оставаться инструментом человека, заявил Орешкин

Орешкин: технологии ИИ не должны превращать человека в придаток алгоритма

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект уже меняет многие сферы жизни.
  • Главный вопрос сегодня состоит в том, на каких принципах будет развиваться ИИ, кто получит доступ к этой технологии и кто станет выгодоприобретателем.
  • Позиция России заключается в том, что ИИ должен служить человеку, расширять его возможности и повышать качество жизни.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Технология искусственного интеллекта должна оставаться инструментом человека, а не превращать его в придаток непрозрачного алгоритма, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Искусственный интеллект уже перестал быть темой отдаленного будущего. Он меняет промышленность и транспорт, образование и медицину, торговлю и государственное управление. По сути, формируется новая технологическая основа мировой экономики", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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По его словам, главный вопрос сегодня состоит не в том, войдет ли ИИ во все сферы жизни, так как этот процесс уже идет, вопрос состоит в том, на каких принципах ИИ будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии, и кто станет выгодоприобретателем.
"Позиция России ясна. Искусственный интеллект должен служить человеку, расширять его возможности, повышать качество жизни, помогать учиться, трудиться и созидать. Технология должна оставаться инструментом человека, а не превращать человека в придаток непрозрачного алгоритма", - указал он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
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