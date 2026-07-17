Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Орешкин заявил, что Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром.

По его словам, ряд западных стран злоупотребляет технологиями ИИ и не делится своими разработками.

Орешкин отметил разницу подходов: российские и китайские модели с "открытыми весами" становятся доступными всему человечеству, в то время как американские компании держат свои модели в тайне.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром, у западных стран иной подход, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

"В целом понятно, что искусственный интеллект с одной стороны - технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития", - заявил Орешкин на полях конференции.

Но, с другой стороны, указал он, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы.

Он отметил, что ряд западных стран этим злоупотребляют, "с одной стороны используют ее в таких враждебных целях", с другой стороны, не делятся своими технологиями.

Орешкин добавил, что российская модель ГигаЧат или китайские модели являются моделями с "открытыми весами", то есть после их разработки, они становятся доступными всему человечеству.