Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Орешкин заявил, что Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром.
- По его словам, ряд западных стран злоупотребляет технологиями ИИ и не делится своими разработками.
- Орешкин отметил разницу подходов: российские и китайские модели с "открытыми весами" становятся доступными всему человечеству, в то время как американские компании держат свои модели в тайне.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром, у западных стран иной подход, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"В целом понятно, что искусственный интеллект с одной стороны - технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития", - заявил Орешкин на полях конференции.
Но, с другой стороны, указал он, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы.
Он отметил, что ряд западных стран этим злоупотребляют, "с одной стороны используют ее в таких враждебных целях", с другой стороны, не делятся своими технологиями.
Орешкин добавил, что российская модель ГигаЧат или китайские модели являются моделями с "открытыми весами", то есть после их разработки, они становятся доступными всему человечеству.
"Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм, де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Это тут разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран - с другой стороны", - указал он.