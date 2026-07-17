Рейтинг@Mail.ru
Орешкин сравнил подходы России и Запада к развитию технологий ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 17.07.2026
Орешкин сравнил подходы России и Запада к развитию технологий ИИ

Орешкин: Россия и Китай делятся технологиями ИИ с миром, у Запада иной подход

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Орешкин заявил, что Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром.
  • По его словам, ряд западных стран злоупотребляет технологиями ИИ и не делится своими разработками.
  • Орешкин отметил разницу подходов: российские и китайские модели с "открытыми весами" становятся доступными всему человечеству, в то время как американские компании держат свои модели в тайне.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия и Китай делятся своими технологиями искусственного интеллекта с миром, у западных стран иной подход, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ
16 июля, 15:42
"В целом понятно, что искусственный интеллект с одной стороны - технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития", - заявил Орешкин на полях конференции.
Но, с другой стороны, указал он, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы.
Он отметил, что ряд западных стран этим злоупотребляют, "с одной стороны используют ее в таких враждебных целях", с другой стороны, не делятся своими технологиями.
Орешкин добавил, что российская модель ГигаЧат или китайские модели являются моделями с "открытыми весами", то есть после их разработки, они становятся доступными всему человечеству.
"Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм, де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Это тут разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран - с другой стороны", - указал он.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Совфед одобрил закон о регулировании ИИ с учетом традиционных ценностей
Вчера, 11:01
 
РоссияКитайШанхайМаксим ОрешкинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала