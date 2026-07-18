Футболисты "Спартака" и "Зенита" устроили потасовку в матче за Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" устроили массовую потасовку в компенсированное время матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" устроили массовую потасовку в компенсированное время матча за Суперкубок России.
Встреча проходит в субботу в Нижнем Новгороде, счет равный - 1:1.
На 8-й добавленной ко второму тайму минуте форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет с пенальти. После этого он позволил себе провокационный жест в адрес трибун с болельщиками "Спартака", что вызвало возмущение со стороны игроков "красно-белых" Романа Зобнина и Кристофера Ву. К конфликту подключились остальные футболисты, арбитрам потребовалось несколько минут, чтобы успокоить команды.
"Зенит" получил право сыграть в матче как чемпион России сезона-2025/26, "Спартак" стал обладателем путевки благодаря победе в Кубке страны.
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