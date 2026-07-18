Жуков рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в Суперкубке

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"Сейчас трудно что-то говорить о готовности команд, потому что был перерыв. Думаю, что шансы равны. Мне кажется, что после прихода нового тренера (испанца Хуана Карлоса Карседо) игра "Спартака" во второй половине сезона стала более стройной", - сказал Жуков.