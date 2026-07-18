Жуков рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в Суперкубке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Жуков считает, что "Спартаку" нужно играть атакующе и навязать свою игру "Зениту" для успеха в матче за Суперкубок России.
- Жуков отметил, что после прихода нового тренера игра "Спартака" стала более стройной.
- Матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил РИА Новости, что для успеха в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским "Зенитом" столичной команде следует навязать сопернику свою игру и чаще атаковать.
Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
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"Сейчас трудно что-то говорить о готовности команд, потому что был перерыв. Думаю, что шансы равны. Мне кажется, что после прихода нового тренера (испанца Хуана Карлоса Карседо) игра "Спартака" во второй половине сезона стала более стройной", - сказал Жуков.
"Для достижения положительного результата "Спартаку" надо вести свою игру, а не подстраиваться под "Зенит". "Спартаку" нужно играть первым номером и чаще атаковать, потому что защита, как мне кажется, - не самое сильное место у команды. Поэтому лучше сделать ставку на атакующий футбол", - отметил собеседник агентства.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" стал чемпионом России, а "Спартак" выиграл Кубок страны и занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).