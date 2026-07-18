Рейтинг@Mail.ru
Жуков рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в Суперкубке - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:17 18.07.2026
Жуков рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в Суперкубке

Жуков: "Спартаку" для победы над "Зенитом" в Суперкубке надо больше атаковать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жуков считает, что "Спартаку" нужно играть атакующе и навязать свою игру "Зениту" для успеха в матче за Суперкубок России.
  • Жуков отметил, что после прихода нового тренера игра "Спартака" стала более стройной.
  • Матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил РИА Новости, что для успеха в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским "Зенитом" столичной команде следует навязать сопернику свою игру и чаще атаковать.
Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
«
"Сейчас трудно что-то говорить о готовности команд, потому что был перерыв. Думаю, что шансы равны. Мне кажется, что после прихода нового тренера (испанца Хуана Карлоса Карседо) игра "Спартака" во второй половине сезона стала более стройной", - сказал Жуков.
"Для достижения положительного результата "Спартаку" надо вести свою игру, а не подстраиваться под "Зенит". "Спартаку" нужно играть первым номером и чаще атаковать, потому что защита, как мне кажется, - не самое сильное место у команды. Поэтому лучше сделать ставку на атакующий футбол", - отметил собеседник агентства.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" стал чемпионом России, а "Спартак" выиграл Кубок страны и занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Тарпищев рассказал, в чем "Зенит" превосходит "Спартак"
Вчера, 10:03
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородАлександр ЖуковКарлос КарседоОлимпийский комитет России (ОКР)Спартак МоскваЗенитГосдума РФРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала