Краткий пересказ от РИА ИИ Клубы Российской премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане.

Дмитрий Аленичев считает, что проведение домашних матчей футбольных еврокубков на нейтральных полях в случае снятия санкций станет праздником для российских болельщиков.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости предположил, что возможное проведение домашних матчей футбольных еврокубков на нейтральных полях в случае снятия санкций станет праздником для российских болельщиков.

Ранее журналист Эльдар Аманбаев сообщил в Telegram-канале, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ ) начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

« "В этом (возможном проведении матчей на нейтральных полях) есть минус, хотя самое главное, чтобы нас восстановили. Пусть мы будем играть в Белоруссии или Казахстане, уже будет праздник для российского болельщика", - сказал Аленичев после презентации формы "Спартака" на сезон-2026/27 в Парке Горького.

В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.