Месси назвал невероятным фото с Ямалем, сделанное 19 лет назад

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"Эта фотография - это просто невероятно. Я сфотографировался с ним, когда он был младенцем, а теперь мы встретимся в финале чемпионата мира. Он один из лучших в мире прямо сейчас, и я желаю ему удачи, потому что его успех также пойдет на пользу "Барселоне". Тем не менее, мы постараемся сыграть хорошо, чтобы он не показал свою лучшую игру, хотя это будет сложно", - добавил он.