Месси назвал невероятным фото с Ямалем, сделанное 19 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал невероятным то, что 19 лет назад он сфотографировался с будущим нападающим сборной Испании Ламином Ямалем, который тогда был младенцем.
- Финальный матч между сборными Испании и Аргентины, в котором сыграют Ямаль и Месси, пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал невероятным то, что 19 лет назад он сфотографировался с будущим нападающим сборной Испании Ламином Ямалем, который был еще младенцем, а теперь они вместе будут играть в финале чемпионата мира.
В 2007 году Месси принял участие в благотворительной фотосессии, организованной испанской "Барселоной", за которую тогда выступал аргентинец, и газетой Diario Sport. Вырученные средства пошли в благотворительные организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. В рамках фотосессии 20-летний Месси искупал в ванночке будущего игрока "сине-гранатовых", которому на тот момент было несколько месяцев.
"Ламин - фантастический игрок, за которым я внимательно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю и которому всегда желаю всего наилучшего. В свои 19 лет он уже является одной из ведущих фигур в мире. Вся карьера у него впереди, и у него есть шанс добиться чего-то исторического. Мы постараемся сделать так, чтобы на этот раз этого не произошло", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
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"Эта фотография - это просто невероятно. Я сфотографировался с ним, когда он был младенцем, а теперь мы встретимся в финале чемпионата мира. Он один из лучших в мире прямо сейчас, и я желаю ему удачи, потому что его успех также пойдет на пользу "Барселоне". Тем не менее, мы постараемся сыграть хорошо, чтобы он не показал свою лучшую игру, хотя это будет сложно", - добавил он.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
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