Экс-футболист "Арсенала" и "Барселоны" Обамеянг перешел в "Депортиво"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Депортиво» из Ла-Коруньи.
- Контракт Обамеянга с клубом рассчитан до июня 2028 года.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший нападающий "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Депортиво" из Ла-Коруньи, сообщается на сайте футбольного клуба испанской Ла Лиги.
Контракт Обамеянга рассчитан до июня 2028 года.
Обамеянгу 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы (34 мяча), а также сборной Габона (31 гол). На клубном уровне Обамеянг выступал за английские "Челси" и "Арсенал", испанскую "Барселону", немецкую "Боруссию" из Дортмунда, итальянский "Милан", саудовскую "Аль-Кадисию", а также "Монако", французские "Сент-Этьен", "Лилль", "Дижон" и "Марсель".
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