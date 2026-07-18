"Динамо" обыграло ЦСКА в матче Братского кубка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Динамо» победил ЦСКА со счетом 5:2 в рамках товарищеского Братского кубка.
- В первом туре РПЛ сезона-2026/27 ЦСКА сыграет с «Балтикой», а «Динамо» — с «Крыльями Советов».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" нанес поражение столичному ЦСКА в рамках товарищеского Братского кубка.
Братское дерби прошло на столичной "ВТБ Арене" и завершилось со счетом 5:2 в пользу "бело-голубых". В составе "Динамо" мячи забили Дэвид Рикардо (5-я минута), Даниил Фомин (12), Константин Тюкавин (20), Бителло (31) и Данил Глебов (90+2). У ЦСКА отличились Жоао Виктор (35) и Энрике Кармо (84).
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27 ЦСКА дома сыграет с калининградской "Балтикой" 24 июля, а на следующий день "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 25 июля.