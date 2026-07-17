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Трамп объявит о выявлении неграждан в списках избирателей, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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03:04 17.07.2026
Трамп объявит о выявлении неграждан в списках избирателей, пишут СМИ

NYP: Трамп хочет объявить о выявлении 278 тысяч неграждан в списках избирателей

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намерен объявить о нелегальном внесении не менее 278 тысяч неграждан в избирательные списки.
  • Данные о негражданах, зарегистрированных для голосования, содержатся в конфиденциальном докладе министерства внутренней безопасности (DHS).
  • Проверки на предмет нелегальных регистраций завершены лишь в нескольких штатах, и цифра может быть не окончательной.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации намерен объявить о том, что как минимум 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки для участия в федеральных выборах, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
"Ожидается, что президент Трамп объявит во время своего выступления в прайм-тайм в четверг, посвященного безопасности выборов, что как минимум 278 000 неграждан зарегистрированы для голосования на федеральных выборах в США", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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По информации газеты, эти данные содержатся в конфиденциальном докладе министерства внутренней безопасности (DHS), который готовится к публикации.
По словам источника издания, озвученная цифра не является окончательной, так как проверки к настоящему моменту завершились лишь в нескольких штатах. При этом пока не уточняется, какая часть из этих зарегистрированных лиц уже успела принять участие в голосовании.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что выступление Трампа будет посвящено реформе избирательной системы США, добавив, что представленные им факты "шокируют" американцев.
По сообщению телеканала CBS News со ссылкой на источники, Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах якобы вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в якобы компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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В миреСШАКитайПекинДональд ТрампКаролин ЛевиттЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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