Трамп объявит о выявлении неграждан в списках избирателей, пишут СМИ

По словам источника издания, озвученная цифра не является окончательной, так как проверки к настоящему моменту завершились лишь в нескольких штатах. При этом пока не уточняется, какая часть из этих зарегистрированных лиц уже успела принять участие в голосовании.

По сообщению телеканала CBS News со ссылкой на источники, Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах якобы вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в якобы компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.