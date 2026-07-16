СМИ: Трамп в обращении к нации заявит о вмешательстве Китая в выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы.

В обращении речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных американских избирателей и о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.

На выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ.

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем вечернем обращении к нации 17 июля по мск намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп в своем вечернем обращении к нации 17 июля по мск намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему в 04.00 17 июля по московскому времени. Позднее телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что обращение будет посвящено иностранному вмешательству в выборы 2020 года.

"Ожидается, что часть выступления президента Трампа в четверг (в пятницу по мск – ред.) вечером будет посвящена ранее не разглашавшимся утверждениям о вмешательстве Китая в американские выборы", - сообщает телеканал.

В обращении американского лидера речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных американских избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока, утверждает телеканал.

По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.