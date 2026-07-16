Левитт рассказала, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп выступит с обращением к нации о защите честности выборов в США.

По сообщению телеканала CBS News, президент США намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы.

На выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них могут пропустить мероприятие из-за накладок в расписании.

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Предстоящее обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено защите выборов в Штатах, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы мск) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию", - сообщила Левитт во время пресс-брифинга.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.

По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.