Рейтинг@Mail.ru
Левитт рассказала, чему будет посвящено обращение Трампа к нации - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 16.07.2026
Левитт рассказала, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

Левитт: обращение Трампа к нации будет посвящено защите выборов в США

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп выступит с обращением к нации о защите честности выборов в США.
  • По сообщению телеканала CBS News, президент США намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы.
  • На выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них могут пропустить мероприятие из-за накладок в расписании.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Предстоящее обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено защите выборов в Штатах, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы мск) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию", - сообщила Левитт во время пресс-брифинга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, пишут СМИ
10 июля, 04:45
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.
Сам Трамп до сих пор отказывался лично раскрывать тему своего предстоящего выступления, однако ранее на неделе намекнул, что оно будет посвящено фальсификациям на выборах, а также "еще паре тем".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028
5 июня, 00:55
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала