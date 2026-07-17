РФС рассказал о новой системе офсайдных линий в матче за Суперкубок России

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"В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением", - сказал Каманцев после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).