РФС рассказал о новой системе офсайдных линий в матче за Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В матче за Суперкубок России будет использована новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением.
- Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
- РФС готов к использованию системы VAR в предстоящем матче.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новая система офсайдных линий будет использована в матче за Суперкубок России, заявил РИА Новости РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Матч за Суперкубок России, в котором примут участие петербургский "Зенит" и московский "Спартак", пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.
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"В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением", - сказал Каманцев после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы VAR Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично", - подчеркнул собеседник агентства.