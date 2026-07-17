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РФС рассказал о новой системе офсайдных линий в матче за Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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10:01 17.07.2026 (обновлено: 12:08 17.07.2026)
РФС рассказал о новой системе офсайдных линий в матче за Суперкубок России

Каманцев: в матче за Суперкубок РФ будет работать новая система офсайдных линий

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче за Суперкубок России будет использована новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением.
  • Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • РФС готов к использованию системы VAR в предстоящем матче.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новая система офсайдных линий будет использована в матче за Суперкубок России, заявил РИА Новости РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Матч за Суперкубок России, в котором примут участие петербургский "Зенит" и московский "Спартак", пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.
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"В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением", - сказал Каманцев после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы VAR Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично", - подчеркнул собеседник агентства.
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