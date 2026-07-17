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Суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.07.2026
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20:44 17.07.2026 (обновлено: 21:38 17.07.2026)
Суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России

В Москве суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы отправил блогера Илью Ремесло в СИЗО по обвинению в распространении фейков об армии.
  • Илья Ремесло не признал вину, его защита намерена обжаловать арест.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток", — написал защитник в Telegram-канале.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО-7 в Капотне, сообщил адвокат
Вчера, 21:16
В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что блогер останется под стражей до 16 сентября.
Вину Ремесло не признал. Защита намерена обжаловать арест.
Утром стало известно, что Ремесло задержали в Санкт-Петербурге, а затем доставили в Москву. Ему предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.
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2 июля, 14:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияИлья РемеслоСанкт-ПетербургСергей Бадамшин
 
 
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