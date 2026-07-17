Суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Басманный суд Москвы отправил блогера Илью Ремесло в СИЗО по обвинению в распространении фейков об армии.
- Илья Ремесло не признал вину, его защита намерена обжаловать арест.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток", — написал защитник в Telegram-канале.
В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что блогер останется под стражей до 16 сентября.
Вину Ремесло не признал. Защита намерена обжаловать арест.
Утром стало известно, что Ремесло задержали в Санкт-Петербурге, а затем доставили в Москву. Ему предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.