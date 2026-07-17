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В Петербурге задержали блогера Ремесло по делу о фейках об армии - РИА Новости, 17.07.2026
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11:12 17.07.2026 (обновлено: 16:43 17.07.2026)
В Петербурге задержали блогера Ремесло по делу о фейках об армии

В Петербурге задержали блогера Илью Ремесло по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге.
  • Задержание произошло по статье 207.3 УК России о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о вооруженных силах России, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Илья задержан по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказал он.
Адвокат добавил, что у блогера прошли обыски. По его словам, Ремесло доставят в Москву, где будут проводиться следственные действия. Решать вопрос об избрании меры пресечения будет Басманный районный суд столицы.
Статья 207.3 УК России "(Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации") предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Адвокат рассказал об обыске у блогера Ремесло по делу о фейках об армии
Вчера, 11:15
 
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