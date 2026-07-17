В Петербурге задержали блогера Ремесло по делу о фейках об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге.

Задержание произошло по статье 207.3 УК России о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о вооруженных силах России, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

"Илья задержан по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказал он.

Адвокат добавил, что у блогера прошли обыски. По его словам, Ремесло доставят в Москву, где будут проводиться следственные действия. Решать вопрос об избрании меры пресечения будет Басманный районный суд столицы.