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Карседо рассказал о готовности испанского новичка клуба к матчу - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
17:51 17.07.2026 (обновлено: 18:05 17.07.2026)
Карседо рассказал о готовности испанского новичка клуба к матчу

Карседо: Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России с "Зенитом"

© Фото : Официальный сайт ФК "Спартак"Виктор Парада "Спартак"
Виктор Парада Спартак - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Официальный сайт ФК "Спартак"
Виктор Парада "Спартак". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хуан Карлос Карседо заявил, что новичок команды Виктор Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России против "Зенита".
  • Встреча за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, а Виктор Парада перешел в "Спартак" из испанского "Алавеса" 14 июля.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что новичок команды Виктор Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита".
Испанский защитник Парада перешел в "Спартак" из испанского "Алавеса" 14 июля. Встреча за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Зенит
:
Спартак Москва
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"Парада приехал всего несколько дней назад, но он находится в хорошей форме. Ему еще нужна адаптация, но в целом он готов играть. Жедсон большой профессионал и, думаю, проведет хорошую игру", - сказал Карседо журналистам.
Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение "Спартака" 15 июля. Он пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" (0:0) 8 июля по семейным обстоятельствам. Также он не сыграл со столичным "Локомотивом" (0:2) 11 июля.
Главный трофей матча за Суперкубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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