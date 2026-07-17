Карседо рассказал о готовности испанского новичка клуба к матчу

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что новичок команды Виктор Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита".

"Парада приехал всего несколько дней назад, но он находится в хорошей форме. Ему еще нужна адаптация, но в целом он готов играть. Жедсон большой профессионал и, думаю, проведет хорошую игру", - сказал Карседо журналистам.