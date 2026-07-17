Карседо рассказал о готовности испанского новичка клуба к матчу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хуан Карлос Карседо заявил, что новичок команды Виктор Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России против "Зенита".
- Встреча за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, а Виктор Парада перешел в "Спартак" из испанского "Алавеса" 14 июля.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что новичок команды Виктор Парада готов сыграть в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита".
18 июля 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
"Парада приехал всего несколько дней назад, но он находится в хорошей форме. Ему еще нужна адаптация, но в целом он готов играть. Жедсон большой профессионал и, думаю, проведет хорошую игру", - сказал Карседо журналистам.
Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение "Спартака" 15 июля. Он пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" (0:0) 8 июля по семейным обстоятельствам. Также он не сыграл со столичным "Локомотивом" (0:2) 11 июля.