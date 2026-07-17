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Семак высказался о слухах про интерес "Зенита" к Головину - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
20:12 17.07.2026
Семак высказался о слухах про интерес "Зенита" к Головину

Семак переадресовал к руководству "Зенита" вопрос об интересе клуба к Головину

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что публикации о возможных трансферах футболистов не всегда соответствуют действительности и могут использоваться для влияния на переговорный процесс.
  • Журналист Себастьен Дени сообщил, что «Монако» ведет переговоры о трансфере российского футболиста Александра Головина, а интерес к нему проявляют российские клубы, включая «Зенит», и команды из Саудовской Аравии.
  • Сумма потенциальной сделки по трансферу Головина оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак на фоне сообщений об интересе клуба к полузащитнику "Монако" и сборной России Александру Головину отметил, что публикации о возможных трансферах футболистов иногда могут использоваться для влияния на переговорный процесс и не всегда соответствуют действительности.
Ранее журналист Себастьен Дени сообщил, что "Монако" ведет переговоры о трансфере российского футболиста. По информации источника, интерес к Головину проявляют российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы.
«
"Интерес - это все-таки больше вопрос к руководству, трансферному комитету. Естественно, Александр Головин - квалифицированный игрок, но я пока не понимаю, насколько возможен или невозможен (этот трансфер - прим. ред.), не владею информацией. Новостей в прессе много об интересе к тому или иному футболисту, иногда я даже не знаю о футболистах, которыми "Зенит" интересуется, никто в клубе не знает об интересе. К сожалению, есть много моментов раскачивания интереса к тому или иному футболисту, набивают цену в торговле между клубами. Не всегда правда то, что пишут", - сказал Семак журналистам.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей в различных турнирах, забив пять мячей.
Осенью 2024 года Головин признавался, что хотел бы завершить карьеру в России. При этом он исключал возможность перехода в московский "Спартак", поскольку до отъезда в чемпионат Франции выступал за принципиальных соперников "красно-белых" - столичный ЦСКА.
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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