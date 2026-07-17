Семак высказался о слухах про интерес "Зенита" к Головину

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"Интерес - это все-таки больше вопрос к руководству, трансферному комитету. Естественно, Александр Головин - квалифицированный игрок, но я пока не понимаю, насколько возможен или невозможен (этот трансфер - прим. ред.), не владею информацией. Новостей в прессе много об интересе к тому или иному футболисту, иногда я даже не знаю о футболистах, которыми "Зенит" интересуется, никто в клубе не знает об интересе. К сожалению, есть много моментов раскачивания интереса к тому или иному футболисту, набивают цену в торговле между клубами. Не всегда правда то, что пишут", - сказал Семак журналистам.