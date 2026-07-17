Семак рассказал об отношении к выступлению игроков "Зенита" на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рад выступлению защитника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на чемпионате мира.

Дуглас Сантос провел все пять матчей чемпионата мира в стартовом составе сборной Бразилии, которая дошла до 1/8 финала и проиграла сборной Норвегии.

Полузащитник Луис Энрике вышел на замену в матче группового этапа с командой Марокко, и Семак выразил желание, чтобы тот сыграл больше.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что рад выступлению защитника команды Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу, и подчеркнул, что это была одна из его последних возможностей сыграть на таком высоком уровне.

Дугласу Сантосу 32 года. Он провел на чемпионате мира все пять матчей в составе сборной Бразилии, выходя в стартовом составе в каждой встрече. Команда дошла до 1/8 финала, где проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2. Также на турнире выступил полузащитник "сине-бело-голубых" Луис Энрике, который вышел на замену в матче группового этапа с командой Марокко (1:1).

« "Рады за Дугласа - это профессиональная мечта всей его жизни. Для него это был последний или предпоследний шанс сыграть на таком уровне. Немного расстроены из-за Луиса, хотелось бы, чтобы он сыграл больше. Но решение принимает главный тренер", - сказал Семак журналистам.