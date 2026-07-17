Семак рассказал об отношении к выступлению игроков "Зенита" на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рад выступлению защитника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на чемпионате мира.
- Дуглас Сантос провел все пять матчей чемпионата мира в стартовом составе сборной Бразилии, которая дошла до 1/8 финала и проиграла сборной Норвегии.
- Полузащитник Луис Энрике вышел на замену в матче группового этапа с командой Марокко, и Семак выразил желание, чтобы тот сыграл больше.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что рад выступлению защитника команды Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу, и подчеркнул, что это была одна из его последних возможностей сыграть на таком высоком уровне.
Дугласу Сантосу 32 года. Он провел на чемпионате мира все пять матчей в составе сборной Бразилии, выходя в стартовом составе в каждой встрече. Команда дошла до 1/8 финала, где проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2. Также на турнире выступил полузащитник "сине-бело-голубых" Луис Энрике, который вышел на замену в матче группового этапа с командой Марокко (1:1).
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"Рады за Дугласа - это профессиональная мечта всей его жизни. Для него это был последний или предпоследний шанс сыграть на таком уровне. Немного расстроены из-за Луиса, хотелось бы, чтобы он сыграл больше. Но решение принимает главный тренер", - сказал Семак журналистам.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, соперником "Зенита" будет московский "Спартак". В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Семака сыграет 25 июля в гостях с тольяттинским "Акроном".