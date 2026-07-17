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Салах близок к переходу в "Бешикташ", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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15:54 17.07.2026 (обновлено: 16:46 17.07.2026)
Салах близок к переходу в "Бешикташ", пишут СМИ

Сабунджуоглу: Салах снизил требования по зарплате ради перехода в "Бешикташ"

© Соцсети "Ливерпуля"Мохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети "Ливерпуля"
Мохамед Салах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бешикташ" и Мохамед Салах провели положительные переговоры по возможному переходу футболиста.
  • "Бешикташ" предложил Салаху однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турецкий "Бешикташ" и египетский нападающий Мохамед Салах провели положительные переговоры по возможному переходу футболиста, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в соцсети X.
По информации источника, стороны провели первые переговоры и обсудили финансовые условия возможного соглашения. Изначально Салах рассчитывал на зарплату в размере 15 миллионов евро в год, однако позднее снизил свои требования ради перехода в турецкий клуб. Представитель футболиста прибыл в Стамбул для продолжения переговоров.
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Как уточняет A Spor, "Бешикташ" предложил Салаху однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.
Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
На счету нападающего 119 матчей и 66 голов за сборную Египта. На чемпионате мира 2026 года египтяне дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины со счетом 2:3.
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