Салах близок к переходу в "Бешикташ", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ "Бешикташ" и Мохамед Салах провели положительные переговоры по возможному переходу футболиста.

"Бешикташ" предложил Салаху однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турецкий "Бешикташ" и египетский нападающий Мохамед Салах провели положительные переговоры по возможному переходу футболиста, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в соцсети X.

По информации источника, стороны провели первые переговоры и обсудили финансовые условия возможного соглашения. Изначально Салах рассчитывал на зарплату в размере 15 миллионов евро в год, однако позднее снизил свои требования ради перехода в турецкий клуб. Представитель футболиста прибыл в Стамбул для продолжения переговоров.

Как уточняет A Spor, "Бешикташ" предложил Салаху однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.

Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".