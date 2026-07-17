Путин обсудил с членами Совбеза приоритеты работы России в АТР

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"Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических", — отметил он.