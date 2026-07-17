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Путин обсудил с членами Совбеза приоритеты работы России в АТР - РИА Новости, 17.07.2026
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14:06 17.07.2026 (обновлено: 17:07 17.07.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза приоритеты работы России в АТР

Путин обсудил с членами Совета безопасности приоритеты работы России в АТР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности приоритеты работы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России основные цели работы в АТР.
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"Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических", — отметил он.

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Затем президент передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Во встрече также приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, директоры ФСБ и СВР России Александр Бортников и Сергей Нарышкин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, секретарь СБ России Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, руководитель МВД России Александр Колокольцев.
Предыдущее совещание Путин проводил 10 июля. Основной темой стали угрозы и вызовы информационной безопасности.
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