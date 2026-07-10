Путин обсудил с членами Совбеза угрозы информационной безопасности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
- Темой встречи стали угрозы и вызовы информационной безопасности.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности, <...> связанных с созданием и внедрением новых <...> технологий", — сказал он.
Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ России Александр Бортников.
В прошлый раз президент проводил совещание 1 июля. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.