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Путин обсудил с членами Совбеза развитие Калининградской области - РИА Новости, 01.07.2026
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14:01 01.07.2026 (обновлено: 14:23 01.07.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза развитие Калининградской области

Путин обсудил на совещании с членами Совбеза развитие Калининградской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил на совещании с членами Совбеза развитие Калининградской области, начав с вопросов социальной политики.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза социально-экономическое развитие Калининградской области.
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"Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики", — сказал он.
Затем глава государства предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Предыдущее совещание прошло 25 июня. Тогда Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями.
Президент регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Темы встреч Путин традиционно обозначает сам.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинКалининградская областьТатьяна Голикова
 
 
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