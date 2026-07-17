Верховный суд запретил включать в платежки за ЖКУ долги старше трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд России согласился с нижестоящими инстанциями, признавшими незаконным включение в счет на уплату услуг ЖКХ долгов за пределами трехлетнего срока исковой давности.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, признавшими незаконным включение в счет на уплату услуг ЖКХ долгов, возникших за пределами трехлетнего срока исковой давности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Житель Петербурга обратился в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на НКО "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" из-за того, что фонд в апреле 2023 года включил в счет по уплате услуг ЖКХ взносы на капитальный ремонт за период с февраля 2016 года по март 2023 года.

Инспекция посчитала, что начисление платы за пределами трехлетнего срока исковой давности является нарушением законодательства и прав гражданина. Инспекция вынесла в адрес фонда предписание устранить нарушение и выполнить корректировку.

Фонд оспорил предписание в суде. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал предписание законным. Апелляционный суд решение первой инстанции отменил и поддержал фонд. Однако кассация – арбитражный суд Северо-Западного округа – согласилась с судом первой инстанции.

"Установление срока исковой давности обусловлено необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота, имея в виду, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный срок, а должник вправе знать, как долго он будет отвечать перед кредитором", - указал окружной суд.