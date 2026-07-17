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У подростков, которым стало плохо в метро, нашли кишечную инфекцию - РИА Новости, 17.07.2026
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14:45 17.07.2026
У подростков, которым стало плохо в метро, нашли кишечную инфекцию

В Петербурге у подростков, которым стало плохо в метро, нашли кишечную инфекцию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У подростков из отряда «Юнармия», участвовавших в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», зафиксирована острая кишечная инфекция.
  • Всего с 16.07.2026 по 17.07.2026 зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции, дети госпитализированы.
  • На территории хуторского казачьего общества «Хутор 'Приморский'» организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Острая кишечная инфекция зафиксирована у подростков, которым накануне стало плохо в метро Петербурга и они были госпитализированы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор по городу и Ленинградской области.
"Всего в период с 16.07.2026 по 17.07.2026 зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции у детей из отряда "Юнармия", участвовавших в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох". Дети госпитализированы в лечебные учреждения города. Проводится лабораторное обследование", - сообщает пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что на территории хуторского казачьего общества "Хутор "Приморский", где проходила игра, организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников, отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды; запланировано проведение дезинфекционных мероприятий.
В четверг в ГСУ СК по Петербургу сообщили, что начала доследственная проверка по факту произошедшего. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что подросткам стало плохо на станции метро "Пионерская". Они были госпитализированы в больницу. Медикам они пояснили, что перегрелись на солнце после похода.
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