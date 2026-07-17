У подростков, которым стало плохо в метро, нашли кишечную инфекцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Острая кишечная инфекция зафиксирована у подростков, которым накануне стало плохо в метро Петербурга и они были госпитализированы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор по городу и Ленинградской области.