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В Дербенте произошел пожар - РИА Новости, 17.07.2026
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14:35 17.07.2026
В Дербенте произошел пожар

МЧС: в ресторане в Дербенте произошел пожар, пострадавших нет

© Кадр видео из соцсетейПожар в ресторане в дагестанском Дербенте
Пожар в ресторане в дагестанском Дербенте - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в ресторане в дагестанском Дербенте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дербенте на улице Эмиргамзаева произошел пожар в летней кухне ресторана.
  • Огонь повредил кровлю и внутреннюю обстановку на площади 350 квадратных метров, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в дагестанском Дербенте, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
"Утром в Дербенте на улице Эмиргамзаева ликвидирован пожар в летней кухне ресторана. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь повредил кровлю и внутреннюю обстановку на площади 350 квадратных метров.
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ДербентРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанПроисшествия
 
 
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