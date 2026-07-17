В Дербенте произошел пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дербенте на улице Эмиргамзаева произошел пожар в летней кухне ресторана.
- Огонь повредил кровлю и внутреннюю обстановку на площади 350 квадратных метров, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в дагестанском Дербенте, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
"Утром в Дербенте на улице Эмиргамзаева ликвидирован пожар в летней кухне ресторана. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь повредил кровлю и внутреннюю обстановку на площади 350 квадратных метров.
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