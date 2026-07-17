Рейтинг@Mail.ru
На Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" продали все билеты - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:16 17.07.2026 (обновлено: 16:29 17.07.2026)
На Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" продали все билеты

Матч за Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде соберет аншлаг

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкГлавный трофей матча за Суперкубок России по футболу
Главный трофей матча за Суперкубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Главный трофей матча за Суперкубок России по футболу. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30 мск.
  • На матче ожидается аншлаг: Российский футбольный союз и клубы "Зенит" и "Спартак" реализовали свои квоты билетов в полном объеме, общая коммерческая вместимость стадиона — 42 797 зрителей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге, сообщили РИА Новости организаторы и участники матча.
Матч за Суперкубок России, в котором примут участие петербургский "Зенит" и московский "Спартак", пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Зенит
:
Спартак Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
"На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов - 50 процентов от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей", - сообщили в пресс-службе РФС.
Как отметили в пресс-службах "Зенита" и "Спартака", выделенные им квоты билетов также были реализованы в полном объеме.
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
РФС рассказал о новой системе офсайдных линий в матче за Суперкубок России
Вчера, 10:01
 
ФутболНижний НовгородРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуСпартак МоскваЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала