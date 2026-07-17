На Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" продали все билеты

Краткий пересказ от РИА ИИ Матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30 мск.

На матче ожидается аншлаг: Российский футбольный союз и клубы "Зенит" и "Спартак" реализовали свои квоты билетов в полном объеме, общая коммерческая вместимость стадиона — 42 797 зрителей.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге, сообщили РИА Новости организаторы и участники матча.

Матч за Суперкубок России , в котором примут участие петербургский " Зенит " и московский "Спартак", пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.

"На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов - 50 процентов от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей", - сообщили в пресс-службе РФС.