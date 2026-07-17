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Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте - РИА Новости, 17.07.2026
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06:43 17.07.2026 (обновлено: 08:42 17.07.2026)
Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте

Иран атаковал американские казармы и логистические центры в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте.
  • Целями атаки стали американские казармы и логистические центры.
  • Для их поражения Тегеран задействовал беспилотники Arash.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщил телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.
Целями атаки стали американские казармы и логистические центры. Для их поражения ИРИ задействовала беспилотники Arash.
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Эти же БПЛА использовались и для сегодняшних ударов по месту размещения вертолетов и самолетов ВВС США на базе Сахир в Бахрейне.
В ночь на пятницу также сообщалось о взрывах в Ираке и Катаре.
Соединенные Штаты и Иран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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