Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте.
- Целями атаки стали американские казармы и логистические центры.
- Для их поражения Тегеран задействовал беспилотники Arash.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщил телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.
Целями атаки стали американские казармы и логистические центры. Для их поражения ИРИ задействовала беспилотники Arash.
Эти же БПЛА использовались и для сегодняшних ударов по месту размещения вертолетов и самолетов ВВС США на базе Сахир в Бахрейне.
В ночь на пятницу также сообщалось о взрывах в Ираке и Катаре.
Соединенные Штаты и Иран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.