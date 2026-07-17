Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне

Также сообщается о работе ПВО в Кувейте и Катаре. В Ираке также прогремели взрывы.

Соединенные Штаты и Иран возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.