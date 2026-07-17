Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская армия нанесла удары беспилотниками Arash по базе Сахир в Бахрейне.
- Целью ударов стали места размещения вертолетов и самолетов P-8 США.
ТЕГЕРАН, 17 июл — РИА Новости. Иранская армия нанесла удары по месту размещения американских вертолетов и самолетов на базе Сахир в Бахрейне.
Также сообщается о работе ПВО в Кувейте и Катаре. В Ираке также прогремели взрывы.
Соединенные Штаты и Иран возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.