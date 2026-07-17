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Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне - РИА Новости, 17.07.2026
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02:14 17.07.2026 (обновлено: 06:33 17.07.2026)
Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне

Армия Ирана сообщила об ударах с помощью БПЛА по американской базе в Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Тегеран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская армия нанесла удары беспилотниками Arash по базе Сахир в Бахрейне.
  • Целью ударов стали места размещения вертолетов и самолетов P-8 США.
ТЕГЕРАН, 17 июл — РИА Новости. Иранская армия нанесла удары по месту размещения американских вертолетов и самолетов на базе Сахир в Бахрейне.
«
"Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне", — цитирует гостелерадиокомпания IRIB заявление военных.
Также сообщается о работе ПВО в Кувейте и Катаре. В Ираке также прогремели взрывы.
Соединенные Штаты и Иран возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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