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Гвардиола не намерен возвращаться к тренерской работе - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
13:29 17.07.2026 (обновлено: 13:31 17.07.2026)
Гвардиола не намерен возвращаться к тренерской работе

Гвардиола: на данный момент не намерен возвращаться к тренерской работе

© Фотография из соцсетейПеп Гвардиола
Пеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фотография из соцсетей
Пеп Гвардиола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" в конце сезона 2025/26.
  • Ранее СМИ сообщили, что он является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
  • Гвардиола заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к тренерской работе и хочет попробовать открыть для себя жизнь, занимаясь другими вещами, не связанными с футболом.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который ранее возглавлял испанскую "Барселону", немецкую "Баварию" и английский "Манчестер Сити", заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к тренерской работе.
В конце сезона-2025/26 Гвардиола покинул пост главного тренера "Манчестер Сити". Он возглавлял клуб с лета 2016 года. Ранее СМИ сообщили, что Гвардиола является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
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"Ментально мне ничего не нужно. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать открыть для себя жизнь, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом. Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что тебе нужна пауза. Возможно, однажды я проснусь и скажу, что хочу вернуться к тренировкам. Я должен почувствовать, что мне этого не хватает, а сейчас я этого не чувствую", - приводит слова Гвардиолы Sky Sport.
Под руководством испанца команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги.
Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией". Вместе с испанским клубом он трижды выиграл чемпионат Испании, а также по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании и три раза - Суперкубок Испании. Во главе "Баварии" Гвардиола трижды становился чемпионом Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и два раза - Кубок Германии.
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