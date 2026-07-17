Гвардиола не намерен возвращаться к тренерской работе

"Ментально мне ничего не нужно. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать открыть для себя жизнь, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом. Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что тебе нужна пауза. Возможно, однажды я проснусь и скажу, что хочу вернуться к тренировкам. Я должен почувствовать, что мне этого не хватает, а сейчас я этого не чувствую", - приводит слова Гвардиолы Sky Sport.