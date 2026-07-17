"Ответы на многое не получили": в "Зените" подвели итоги встречи с судьями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что рекомендации футбольных арбитров не всегда совпадают с их трактовками на практике.
- Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил недовольство большим количеством изменений в правилах и тем, что объяснение проводится перед стартом сезона.
- Первый официальный матч сезона состоится 18 июля в Нижнем Новгороде между «Зенитом» и московским «Спартаком».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук в разговоре с РИА Новости заявил, что рекомендации футбольных арбитров не всегда совпадают с трактовками.
Российский футбольный союз (РФС) во вторник провел встречу для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и представителей СМИ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В ее рамках главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений, а также тем фактом, что объяснение проводится непосредственно перед стартом сезона и у него будет мало времени для объяснения новых трактовок своим игрокам.
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"Такие встречи всегда нужны и полезны. Насколько становится понятным, посмотрим в чемпионате, потому что на самом деле есть рекомендации, а есть человеческие трактовки каждого судьи. Они не всегда совпадают с тем, что мы слышали или тем, что нам рассказывали до этого. Поэтому были вопросы и по новому чемпионату, и по трактовкам старого. Посмотрим, насколько все это будет соблюдаться", - сказал Тимощук.
"Естественно, как было подмечено, изменений много. Они существенны, и хорошо, что есть направление на то, чтобы не затягивали игру, есть новые трактовки. Уверен, что как футболисты, так и судьи хотят сделать что-то лучше, усовершенствовать свои модель и качество. Посмотрим, как это будет выглядеть, но на многие вопросы, которые мы задавали, ответа так и не получили. Но это понятно, позиция нейтральности тоже понятна", - отметил собеседник агентства.
Первый официальный матч сезона состоится 18 июля - в этот день в Нижнем Новгороде состоится встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и московским "Спартаком".