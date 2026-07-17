"Ответы на многое не получили": в "Зените" подвели итоги встречи с судьями

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"Такие встречи всегда нужны и полезны. Насколько становится понятным, посмотрим в чемпионате, потому что на самом деле есть рекомендации, а есть человеческие трактовки каждого судьи. Они не всегда совпадают с тем, что мы слышали или тем, что нам рассказывали до этого. Поэтому были вопросы и по новому чемпионату, и по трактовкам старого. Посмотрим, насколько все это будет соблюдаться", - сказал Тимощук.