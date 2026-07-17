Футболист Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника.
- Салиба получал обезболивающие препараты, инъекции и проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции.
- По информации L'Equipe, футболисту предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого, скорее всего, будет принято решение об операции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист получил травму примерно за два месяца до начала турнира в одном из матчей чемпионата Англии. На чемпионате мира Салиба принимал обезболивающие препараты, получал инъекции и ежедневно проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции. Также защитник пропускал часть командных тренировок.
На 30-й минуте полуфинального матча против сборной Испании (0:2) Салиба был заменен из-за боли в спине, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. По информации L'Equipe, французу предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение об операции. Хирургическое вмешательство считается наиболее вероятным вариантом. В этом случае футболист может пропустить от четырех до пяти месяцев.
Салиба 25 лет. На чемпионате мира он вышел в стартовом составе в шести матчах сборной Франции из семи и не отметился результативными действиями. По итогам клубного сезона защитник вместе с "Арсеналом" стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.