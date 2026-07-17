Футболист Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника

На 30-й минуте полуфинального матча против сборной Испании (0:2) Салиба был заменен из-за боли в спине, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. По информации L'Equipe, французу предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение об операции. Хирургическое вмешательство считается наиболее вероятным вариантом. В этом случае футболист может пропустить от четырех до пяти месяцев.