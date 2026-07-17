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Футболист Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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01:24 17.07.2026
Футболист Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника

Футболист сборной Франции Салиба играл на ЧМ с переломом позвоночника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВильям Салиба
Вильям Салиба - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вильям Салиба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника.
  • Салиба получал обезболивающие препараты, инъекции и проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции.
  • По информации L'Equipe, футболисту предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого, скорее всего, будет принято решение об операции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист получил травму примерно за два месяца до начала турнира в одном из матчей чемпионата Англии. На чемпионате мира Салиба принимал обезболивающие препараты, получал инъекции и ежедневно проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции. Также защитник пропускал часть командных тренировок.
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На 30-й минуте полуфинального матча против сборной Испании (0:2) Салиба был заменен из-за боли в спине, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. По информации L'Equipe, французу предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение об операции. Хирургическое вмешательство считается наиболее вероятным вариантом. В этом случае футболист может пропустить от четырех до пяти месяцев.
Салиба 25 лет. На чемпионате мира он вышел в стартовом составе в шести матчах сборной Франции из семи и не отметился результативными действиями. По итогам клубного сезона защитник вместе с "Арсеналом" стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.
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