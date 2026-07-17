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Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправили на МКС на российском корабле - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправили на МКС на российском корабле

Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправился в космос на "Союзе МС-29"

© Фото : Посольство России в Республике Корея/TelegramФлаг Всемирной федерации тхэквондо отправился на Международную космическую станцию
Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправился на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Посольство России в Республике Корея/Telegram
Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправился на Международную космическую станцию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флаг Всемирной федерации тхэквондо впервые в истории был отправлен в космос на российском пилотируемом корабле «Союз МС-29».
  • Запуск корабля состоялся 14 июля с космодрома Байконур.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Флаг Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) впервые в истории был отправлен в космос на российском пилотируемом корабле "Союз МС-29", сообщило посольство РФ в Южной Корее, где находится штаб-квартира федерации.
"Четырнадцатого июля с космодрома Байконур стартовал российский пилотируемый корабль "Союз МС-29". Вместе с экипажем на орбиту впервые в истории был доставлен официальный флаг Всемирной федерации тхэквондо (WT)", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальном Telegram-канале российского диппредставительства в Сеуле.
Как отмечается, перед стартом президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжон Вон передал флаг советскому и российскому космонавту Сергею Крикалеву.
При этом, уточняет посольство, это первый в истории случай, когда официальный флаг международной спортивной организации стал частью космической экспедиции. Ранее в космос были отправлены олимпийский флаг Международного олимпийского комитета и футбольный мяч ФИФА, однако флаги международных спортивных федераций до этого в подобных миссиях не участвовали.
По данным диппредставительства, данная акция была посвящена предстоящему чемпионату мира по тхэквондо, который состоится в 2027 году в Астане.
Согласно указанной информации, после завершения миссии и возвращения на Землю флаг получит официальный сертификат, подтверждающий его пребывание в космосе, и займет почетное место среди символов Всемирной федерации тхэквондо.
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ЕдиноборстваРоссияЮжная КореяСергей КрикалевБайконур (город)Международная федерация футбола (ФИФА)Спорт
 
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