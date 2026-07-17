Краткий пересказ от РИА ИИ Флаг Всемирной федерации тхэквондо впервые в истории был отправлен в космос на российском пилотируемом корабле «Союз МС-29».

Запуск корабля состоялся 14 июля с космодрома Байконур.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Флаг Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) впервые в истории был отправлен в космос на российском пилотируемом корабле "Союз МС-29", сообщило посольство РФ в Южной Корее, где находится штаб-квартира федерации.

"Четырнадцатого июля с космодрома Байконур стартовал российский пилотируемый корабль "Союз МС-29". Вместе с экипажем на орбиту впервые в истории был доставлен официальный флаг Всемирной федерации тхэквондо (WT)", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальном Telegram-канале российского диппредставительства в Сеуле

Как отмечается, перед стартом президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжон Вон передал флаг советскому и российскому космонавту Сергею Крикалеву.

При этом, уточняет посольство, это первый в истории случай, когда официальный флаг международной спортивной организации стал частью космической экспедиции. Ранее в космос были отправлены олимпийский флаг Международного олимпийского комитета и футбольный мяч ФИФА, однако флаги международных спортивных федераций до этого в подобных миссиях не участвовали.

По данным диппредставительства, данная акция была посвящена предстоящему чемпионату мира по тхэквондо, который состоится в 2027 году в Астане.