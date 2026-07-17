Аршавин высказался о Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин рассказал, что в 90-е годы в Санкт-Петербурге на Черной речке его ограбили.
- Грабители заставили Аршавина снять кофту и отпустили его.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" и бывший футболист клуба Андрей Аршавин рассказал, как в Санкт-Петербурге в 90-е годы стал жертвой грабителей.
"Я помню, на Черной речке с меня сняли кофту. И отправили домой. А у меня там жил друг в этих немецких домах, которые вдоль набережной идут. И я шел через этот парк к метро. И что-то подошли трое или четверо. Что-то запугали, я там плакал. Что-то они мне говорили, я конкретно не помню. Они просто говорят: "Ладно, вот эту кофту снимай и можешь идти". Пришлось снять и поехать. Я не знаю, 12, наверное, лет было. Я думаю, чего я не убежал? Может, я слишком мелкий был?" - сказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира - 2026.
Аршавину 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.