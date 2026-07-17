Рейтинг@Mail.ru
Аршавин высказался о Петербурге - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:03 17.07.2026 (обновлено: 13:06 17.07.2026)
Аршавин высказался о Петербурге

Аршавин рассказал, как в детстве стал жертвой грабителей в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин рассказал, что в 90-е годы в Санкт-Петербурге на Черной речке его ограбили.
  • Грабители заставили Аршавина снять кофту и отпустили его.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" и бывший футболист клуба Андрей Аршавин рассказал, как в Санкт-Петербурге в 90-е годы стал жертвой грабителей.
"Я помню, на Черной речке с меня сняли кофту. И отправили домой. А у меня там жил друг в этих немецких домах, которые вдоль набережной идут. И я шел через этот парк к метро. И что-то подошли трое или четверо. Что-то запугали, я там плакал. Что-то они мне говорили, я конкретно не помню. Они просто говорят: "Ладно, вот эту кофту снимай и можешь идти". Пришлось снять и поехать. Я не знаю, 12, наверное, лет было. Я думаю, чего я не убежал? Может, я слишком мелкий был?" - сказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира - 2026.
Аршавину 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?
Вчера, 10:40
 
ФутболРоссияАндрей АршавинЗенитАрсенал (Лондон)Санкт-Петербург
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала