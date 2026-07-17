Аршавин высказался о Петербурге

"Я помню, на Черной речке с меня сняли кофту. И отправили домой. А у меня там жил друг в этих немецких домах, которые вдоль набережной идут. И я шел через этот парк к метро. И что-то подошли трое или четверо. Что-то запугали, я там плакал. Что-то они мне говорили, я конкретно не помню. Они просто говорят: "Ладно, вот эту кофту снимай и можешь идти". Пришлось снять и поехать. Я не знаю, 12, наверное, лет было. Я думаю, чего я не убежал? Может, я слишком мелкий был?" - сказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира - 2026.