Альварес не покинет "Атлетиком" этим летом

"Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы ясно дали это понять игроку, агенту, президенту "Барселоны". Я не сомневаюсь, что "Атлетико" - это то место в мире, которое подходит Хулиану, и что Хулиан - идеальный нападающий для "Атлетико". Мы хотим и дальше на него рассчитывать и не хотим его продавать. Мы не приняли предложение в 100 миллионов, и мы не примем предложение в 150 или 200 миллионов", - говорится в заявлении Хиля, размещенном клубом в соцсети Х.