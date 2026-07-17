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Альварес не покинет "Атлетиком" этим летом - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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13:59 17.07.2026 (обновлено: 15:28 17.07.2026)
Альварес не покинет "Атлетиком" этим летом

Гендиректор "Атлетико" Хиль: Альварес не покинет клуб этим летом

© Quality Sport ImagesХулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Quality Sport Images
Хулиан Альварес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль заявил, что футболист Хулиан Альварес не покинет клуб этим летом.
  • СМИ сообщали о готовности "Барселоны" предложить "Атлетико" 130 миллионов евро за Альвареса.
  • Хиль подчеркнул, что клуб не принял предложение в 100 миллионов евро и не примет предложения в 150 или 200 миллионов евро.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль заявил, что футболист Хулиан Альварес не покинет клуб этим летом.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Барселона" готова предложить "Атлетико" за Альвареса 130 миллионов евро. Факт переговоров подтвердил президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Ожидалось, что следующий шаг будет предпринят каталонцами по окончании чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, который завершится 19 июля.
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"Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы ясно дали это понять игроку, агенту, президенту "Барселоны". Я не сомневаюсь, что "Атлетико" - это то место в мире, которое подходит Хулиану, и что Хулиан - идеальный нападающий для "Атлетико". Мы хотим и дальше на него рассчитывать и не хотим его продавать. Мы не приняли предложение в 100 миллионов, и мы не примем предложение в 150 или 200 миллионов", - говорится в заявлении Хиля, размещенном клубом в соцсети Х.
Альваресу 26 лет, его контракт рассчитан до июня 2030 года. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 58 игр и 15 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).
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