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Карасин заявил, что Москва будет добиваться расследования убийства Яковлева - РИА Новости, 16.07.2026
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01:00 16.07.2026
Карасин заявил, что Москва будет добиваться расследования убийства Яковлева

Карасин: Россия будет добиваться расследования убийства главного инженера ЗАЭС

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва будет добиваться проведения полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что убийство инженера стало результатом целенаправленного теракта киевского режима.
  • Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, призвал немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и их сотрудников.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва будет добиваться от профильных международных структур проведения полноценного расследования убийства главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, выразил уверенность глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"МАГАТЭ и (его гендиректор - ред.) Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования", - сообщил Карасин в беседе с газетой "Известия".
Гросси ранее призвал немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара, в результате которого погиб Яковлев.
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МоскваАлександра ЯковлеваГригорий КарасинРафаэль ГроссиСовет Федерации РФЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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