Карасин заявил, что Москва будет добиваться расследования убийства Яковлева

"МАГАТЭ и (его гендиректор - ред.) Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования", - сообщил Карасин в беседе с газетой "Известия".