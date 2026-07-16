СМИ: иранская ПВО сбила американский беспилотник над Эндимешком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система противовоздушной обороны Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper.
- Беспилотник был сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны, сообщает телеканал Press TV.
"Американский дрон типа MQ-9 был сбит над Эндимешком продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.
Телеканал также сообщил о работе ПВО в некоторых районах Тегерана.
Накануне вечером Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Как утверждается, обстрелы призваны ослабить военные возможности исламской республики, которые она якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.