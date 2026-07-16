Рейтинг@Mail.ru
СМИ: иранская ПВО сбила американский беспилотник над Эндимешком - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 16.07.2026 (обновлено: 03:53 16.07.2026)
СМИ: иранская ПВО сбила американский беспилотник над Эндимешком

Система ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 над Эндимешком

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система противовоздушной обороны Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper.
  • Беспилотник был сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны, сообщает телеканал Press TV.
"Американский дрон типа MQ-9 был сбит над Эндимешком продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.
Телеканал также сообщил о работе ПВО в некоторых районах Тегерана.
Накануне вечером Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Как утверждается, обстрелы призваны ослабить военные возможности исламской республики, которые она якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
СМИ: в некоторых районах Тегерана активировали ПВО
Вчера, 03:34
 
В миреИранКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала