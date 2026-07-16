СМИ: НБА проводит расследование в отношении "Милуоки" по делу о зарплатах

Трент присоединился к "Бакс" в 2024 году, заключив соглашение на минимальную зарплату по правилам лиги. Перед сезоном-2025/26 защитник заключил с клубом двухлетнее соглашение на 7,5 миллиона долларов с опцией игрока на второй сезон. Летом американец отказался от этой опции, вышел на рынок свободных агентов, а затем затем подписал с "Милуоки" новый контракт. Благодаря двум предыдущим соглашениям клуб получил "права Берда" на Трента, которые позволяют превышать потолок зарплат при продлении соглашения с собственным игроком.