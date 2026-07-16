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СМИ: НБА проводит расследование в отношении "Милуоки" по делу о зарплатах - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Баскетбол
 
22:56 16.07.2026
СМИ: НБА проводит расследование в отношении "Милуоки" по делу о зарплатах

Чарания: НБА проводит расследование в отношении "Милуоки" по делу о зарплатах

© Фото : Jeenah MoonЛоготип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Jeenah Moon
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НБА проводит расследование в отношении «Милуоки Бакс» по делу о возможном обходе потолка зарплат при подписании контракта с Гэри Трентом-младшим.
  • Поводом для проверки стал четырехлетний контракт Трента на 64 миллиона долларов, подписанный 11 июля.
  • Лига изучает, не было ли предварительной договоренности между клубом и игроком о менее выгодных условиях по предыдущим контрактам в обмен на более крупное соглашение в будущем.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) проводит расследование в отношении "Милуоки Бакс" по делу о возможном обходе потолка зарплат при подписании нового контракта с защитником Гэри Трентом - младшим, сообщает журналист Шэмс Чарания в соцсети X со ссылкой на представителя лиги.
Поводом для проверки стал четырехлетний контракт Трента на 64 миллиона долларов, о подписании которого было объявлено 11 июля. НБА изучает, не было ли между клубом и игроком предварительной договоренности, по которой Трент мог соглашаться на менее выгодные условия по предыдущим контрактам, чтобы помочь "Милуоки" сохранить финансовую гибкость. Отмечается, что в ответ клуб мог пообещать в будущем игроку более крупное соглашение.
Трент присоединился к "Бакс" в 2024 году, заключив соглашение на минимальную зарплату по правилам лиги. Перед сезоном-2025/26 защитник заключил с клубом двухлетнее соглашение на 7,5 миллиона долларов с опцией игрока на второй сезон. Летом американец отказался от этой опции, вышел на рынок свободных агентов, а затем затем подписал с "Милуоки" новый контракт. Благодаря двум предыдущим соглашениям клуб получил "права Берда" на Трента, которые позволяют превышать потолок зарплат при продлении соглашения с собственным игроком.
В сезоне-2025/26 27-летний американец провел 65 матчей, в которых в среднем за игру набирал 8,1 очка, 1 подбор и 1,2 передачи за 21,2 минуты на площадке.
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