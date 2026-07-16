Мишурова обменяли из "Авангарда" в "Ладу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Андрей Мишуров перешел из омского "Авангарда" в тольяттинскую "Ладу" в рамках обмена клубов КХЛ.
- Омский "Авангард" получил денежную компенсацию за Андрея Мишурова.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вратарь Андрей Мишуров перешел из омского "Авангарда" в тольяттинскую "Ладу" в рамках обмена клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале "ястребов".
Отмечается, что омичи в рамках обмена получили за 24-летнего вратаря денежную компенсацию.
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