Больше не спрашивайте — Месси или Роналду. Вопрос наконец-то закрыт

Вместе с чемпионатом мира по футболу подходит к концу и величайшее противостояние в истории спорта. На извечный вопрос "Месси или Роналду" теперь есть однозначный ответ. РИА Новости — о превосходстве аргентинского гения.

На ЧМ Месси почти в два раза эффективнее Роналду

Чаша весов в споре Месси и Роналду и раньше склонялась на сторону аргентинца, но на ЧМ в Америке сомнений не осталось даже у самых скептично настроенных по отношению к Лео болельщиков. На этом турнире разница между двумя форвардами очевидна.

Если говорить о выступлениях на ЧМ, то наиболее красноречивый статистический факт — у Месси больше голов на этом мундиале, чем у Роналду — на всех в его карьере без учета пенальти. Перед финальным матчем против сборной Испании Лео лидирует в бомбардирской гонке с восемью голами — столько же у Мбаппе. Криш же за шесть турниров забил 11 мячей, а четыре из них — с "точки".

© REUTERS / Paul Childs Лионель Месси © REUTERS / Paul Childs Лионель Месси

В общей сумме Месси превосходит Роналду почти двукратно. 21 гол на чемпионатах мира — космическое число. На ЧМ-2026 он не уходит с поля без результативного действия. Хет-трик Алжиру, дубль Австрии, по голу в ворота Иордании, Кабо-Верде и Египта… Он не забил лишь в тяжелом четвертьфинальном матче со швейцарцами и в 1/2 c Англией, но там и там стал автором классных голевых ассистов.

Роналду на этом ЧМ забил три. Три гола на мундиале в 41 год — тоже достижение, но столько же забили, к примеру, новозеландец Элайджа Джаст или Йоан Висса из ДР Конго.

У Криша страдает эффективность

Однако дело не только в голах или передачах, но и во влиянии футболиста на команду. Месси в 39 лет до сих пор остается главной созидательной силой сборной Аргентины. Он может протащить мяч из глубины, открыться между линиями, выйти из-под прессинга на своей половине поля. Аргентинца могут сколько угодно критиковать за "игру пешком", но когда возникнет необходимость — он проявится на любой точке поля и даст пользу. И главное — это качество проявляется в важнейших матчах.

На такую игру лидера заточена и команда. Родриго де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес и другие — все они способны выполнить огромный объем работы от позиции "шестерки" до "десятки". А Лео в этой системе — свободный художник с большим пространством для импровизации. И именно с ним система работает идеально.

© REUTERS / TROY TAORMINA Криштиану Роналду © REUTERS / TROY TAORMINA Криштиану Роналду

Криш, по большей части, выполняет другую функцию. С возрастом он все больше превращался в форварда "створа ворот", и он все еще способен эффективно выполнять эту роль. Но не на ЧМ. Он часто дублирует позиции партнеров по команде (вспомним эпизод с Бруну Фернандешем в матче с ДР Конго), а когда опускается вглубь — его место остается пустым.

При этом Португалия Роберто Мартинеса тоже была заточена под Роналду на ЧМ, но проблемы такой стратегии стали очевидны уже в первом матче. Криштиану был минимально вовлечен в атаки — за весь матч у него накопилось примерно столько же действий, сколько набрал замененный после первого тайма Бернарду Силва. Да, Криш сверкнул в матче с Узбекистаном, качественно открывался между защитниками, но не сохранил этот импульс.

Хорватов в 1/16 финала Португалия дожала и вовсе без Роналду. Форвард был шокирован заменой, а занявший его место на острие Гонсалу Рамуш как раз-таки и сделал то, чего все ожидали от капитана сборной.

И этот факт показателен — Португалия не так зависима от Роналду, как он, возможно, думает. Чего не скажешь об Аргентине. Каждый третий удар сборной по воротам на ЧМ исходит от Месси — это самый большой процент на турнире. Эффективен ли такой подход? Результаты сборной и лидерство аргентинца в бомбардирской гонке говорят сами за себя.

Теперь вопросы отпали

После очередного блеклого матча против испанцев Роналду лишился последнего шанса на победу в ЧМ. Месси же вышел во второй финал подряд. Несмотря на заявления о том, что португалец "рассматривает возможность" выступления на ЧМ-2030, часть матчей которого примет его родина, вряд ли в 45 лет он прибавит в эффективности по сравнению с текущей формой.

Безусловно, былые заслуги Роналду никуда не делись. Он остается лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах, он забил больше всех мячей в истории национальных сборных и в истории Лиги чемпионов. Пять титулов ЛЧ, чемпионат Европы 2016 года, две Лиги Наций УЕФА — наследие португальца, конечно, велико.

© REUTERS / Agustin Marcarian Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 © REUTERS / Agustin Marcarian Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026

Но Месси есть, чем крыть. Чего только стоят исторические восемь "Золотых мячей"! Сложно поверить, что такое хоть кто-либо еще способен повторить. Перечислять все трофеи и рекорды не имеет смысла. Гонка между величайшими была легендарной, но к 2026 году Месси просто остался актуальнее.

И как бы ни закончился ЧМ-2026 — вопросы сняты. А второе чемпионство Месси могло бы стать красивым восклицательным знаком в этом споре.