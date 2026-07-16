Рейтинг@Mail.ru
Месси на ЧМ-2026: голы, статистика, финал против Испании 19 июля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:25 16.07.2026 (обновлено: 15:38 16.07.2026)

Больше не спрашивайте — Месси или Роналду. Вопрос наконец-то закрыт

© REUTERSЛионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS
Читать в
МАКСДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Вместе с чемпионатом мира по футболу подходит к концу и величайшее противостояние в истории спорта. На извечный вопрос "Месси или Роналду" теперь есть однозначный ответ. РИА Новости — о превосходстве аргентинского гения.

На ЧМ Месси почти в два раза эффективнее Роналду

Чаша весов в споре Месси и Роналду и раньше склонялась на сторону аргентинца, но на ЧМ в Америке сомнений не осталось даже у самых скептично настроенных по отношению к Лео болельщиков. На этом турнире разница между двумя форвардами очевидна.
Если говорить о выступлениях на ЧМ, то наиболее красноречивый статистический факт — у Месси больше голов на этом мундиале, чем у Роналду — на всех в его карьере без учета пенальти. Перед финальным матчем против сборной Испании Лео лидирует в бомбардирской гонке с восемью голами — столько же у Мбаппе. Криш же за шесть турниров забил 11 мячей, а четыре из них — с "точки".
© REUTERS / Paul ChildsЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Лионель Месси
В общей сумме Месси превосходит Роналду почти двукратно. 21 гол на чемпионатах мира — космическое число. На ЧМ-2026 он не уходит с поля без результативного действия. Хет-трик Алжиру, дубль Австрии, по голу в ворота Иордании, Кабо-Верде и Египта… Он не забил лишь в тяжелом четвертьфинальном матче со швейцарцами и в 1/2 c Англией, но там и там стал автором классных голевых ассистов.
Роналду на этом ЧМ забил три. Три гола на мундиале в 41 год — тоже достижение, но столько же забили, к примеру, новозеландец Элайджа Джаст или Йоан Висса из ДР Конго.
Лионель Месси и Энцо Фернандес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Аргентинцы казнили Англию за семь минут. Великий Месси снова в финале ЧМ!
Вчера, 00:24

У Криша страдает эффективность

Однако дело не только в голах или передачах, но и во влиянии футболиста на команду. Месси в 39 лет до сих пор остается главной созидательной силой сборной Аргентины. Он может протащить мяч из глубины, открыться между линиями, выйти из-под прессинга на своей половине поля. Аргентинца могут сколько угодно критиковать за "игру пешком", но когда возникнет необходимость — он проявится на любой точке поля и даст пользу. И главное — это качество проявляется в важнейших матчах.
На такую игру лидера заточена и команда. Родриго де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес и другие — все они способны выполнить огромный объем работы от позиции "шестерки" до "десятки". А Лео в этой системе — свободный художник с большим пространством для импровизации. И именно с ним система работает идеально.
© REUTERS / TROY TAORMINAКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Криштиану Роналду
Криш, по большей части, выполняет другую функцию. С возрастом он все больше превращался в форварда "створа ворот", и он все еще способен эффективно выполнять эту роль. Но не на ЧМ. Он часто дублирует позиции партнеров по команде (вспомним эпизод с Бруну Фернандешем в матче с ДР Конго), а когда опускается вглубь — его место остается пустым.
При этом Португалия Роберто Мартинеса тоже была заточена под Роналду на ЧМ, но проблемы такой стратегии стали очевидны уже в первом матче. Криштиану был минимально вовлечен в атаки — за весь матч у него накопилось примерно столько же действий, сколько набрал замененный после первого тайма Бернарду Силва. Да, Криш сверкнул в матче с Узбекистаном, качественно открывался между защитниками, но не сохранил этот импульс.
Хорватов в 1/16 финала Португалия дожала и вовсе без Роналду. Форвард был шокирован заменой, а занявший его место на острие Гонсалу Рамуш как раз-таки и сделал то, чего все ожидали от капитана сборной.
И этот факт показателен — Португалия не так зависима от Роналду, как он, возможно, думает. Чего не скажешь об Аргентине. Каждый третий удар сборной по воротам на ЧМ исходит от Месси — это самый большой процент на турнире. Эффективен ли такой подход? Результаты сборной и лидерство аргентинца в бомбардирской гонке говорят сами за себя.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Роналду ушел в слезах. Великий португалец так и не стал чемпионом мира
7 июля, 00:37

Теперь вопросы отпали

После очередного блеклого матча против испанцев Роналду лишился последнего шанса на победу в ЧМ. Месси же вышел во второй финал подряд. Несмотря на заявления о том, что португалец "рассматривает возможность" выступления на ЧМ-2030, часть матчей которого примет его родина, вряд ли в 45 лет он прибавит в эффективности по сравнению с текущей формой.
Безусловно, былые заслуги Роналду никуда не делись. Он остается лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах, он забил больше всех мячей в истории национальных сборных и в истории Лиги чемпионов. Пять титулов ЛЧ, чемпионат Европы 2016 года, две Лиги Наций УЕФА — наследие португальца, конечно, велико.
© REUTERS / Agustin MarcarianЭпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Но Месси есть, чем крыть. Чего только стоят исторические восемь "Золотых мячей"! Сложно поверить, что такое хоть кто-либо еще способен повторить. Перечислять все трофеи и рекорды не имеет смысла. Гонка между величайшими была легендарной, но к 2026 году Месси просто остался актуальнее.
Месси и Роналду, инфографикаМесси и Роналду, инфографика
И как бы ни закончился ЧМ-2026 — вопросы сняты. А второе чемпионство Месси могло бы стать красивым восклицательным знаком в этом споре.
Опрос
Кто все-таки лучший?
Проголосовали:1569
Вчера, 00:25
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
США вылетели с позором, Роналду — со слезами. Кто остановит Месси на ЧМ?
8 июля, 02:05
 
ФутболКриштиану РоналдуЛионель МессиПортугалияАргентинаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
    766
    673
  • Теннис
    Перенесен
    А. Бублик
    К. Гали
    746
    665
  • Теннис
    Завершен
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
    6610
    373
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала