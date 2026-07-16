КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на базе в Кувейте.
- Целью атаки стал также район дислокации американских военных.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по месту скопления американских военных на базе в Кувейте, сообщил Press TV.
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"РЛС системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара во время восьмой волны операции "Наср-2", — рассказали в корпусе.
Армия Кувейта в ночь на четверг сообщала об отражении атаки вражеских БПЛА.
Ранее КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.
Накануне вечером о начале новой волны ударов по исламской республике объявило Центральное командование США (CENTCOM). Целями, как утверждается, стали командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, а также портовый город Бендер-Аббас.
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Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.