КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на базе в Кувейте.

Целью атаки стал также район дислокации американских военных.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по месту скопления американских военных на базе в Кувейте, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по месту скопления американских военных на базе в Кувейте, сообщил Press TV

« "РЛС системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара во время восьмой волны операции "Наср-2", — рассказали в корпусе.

Армия Кувейта в ночь на четверг сообщала об отражении атаки вражеских БПЛА.

Ранее КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

Накануне вечером о начале новой волны ударов по исламской республике объявило Центральное командование США (CENTCOM). Целями, как утверждается, стали командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, а также портовый город Бендер-Аббас.

Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ , обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона.

Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.