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КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте - РИА Новости, 16.07.2026
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05:21 16.07.2026 (обновлено: 08:50 16.07.2026)
КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте

КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных на базе в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на базе в Кувейте.
  • Целью атаки стал также район дислокации американских военных.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по месту скопления американских военных на базе в Кувейте, сообщил Press TV.
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"РЛС системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара во время восьмой волны операции "Наср-2", — рассказали в корпусе.

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Накануне вечером о начале новой волны ударов по исламской республике объявило Центральное командование США (CENTCOM). Целями, как утверждается, стали командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, а также портовый город Бендер-Аббас.
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Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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