Глава КХЛ объявил о проведении Кубка Первых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о проведении первого сезонного турнира в своей истории — Кубка Первых, посвященного 80-летию отечественного хоккея.
- В турнире примут участие шесть клубов-юбиляров: «Спартак», «Динамо», ЦСКА (все — Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), СКА (Санкт-Петербург) и «Автомобилист» (Екатеринбург).
- Матчи турнира будут проводиться в рамках регулярного чемпионата сезона 2026/27, а победитель определится 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила на официальном сайте о проведении первого сезонного турнира в своей истории - Кубка Первых, который будет посвящен 80-летию отечественного хоккея.
"В этом сезоне отечественный хоккей ждет большой юбилей - 80 лет с момента первого чемпионата СССР. Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд - основателей хоккея в стране. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея, надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Отмечается, что в зачет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне-2026/27. Всего клубы сыграют 30 матчей, а 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, пройдет последний тур Кубка Первых, в котором определится победитель турнира. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.