Глава КХЛ объявил о проведении Кубка Первых

"В этом сезоне отечественный хоккей ждет большой юбилей - 80 лет с момента первого чемпионата СССР. Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд - основателей хоккея в стране. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея, надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.