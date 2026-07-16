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Махачкалинское "Динамо" обыграло "Динамо" из Санкт-Петербурга - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
19:16 16.07.2026 (обновлено: 19:18 16.07.2026)
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Динамо" из Санкт-Петербурга

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Динамо" из Петербурга в товарищеской игре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Динамо Мх" (Махачкала)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли петербургское «Динамо» из Второй лиги в товарищеском матче со счетом 3:1.
  • Новый сезон РПЛ махачкалинское «Динамо» начнет 25 июля выездным матчем против воронежского «Факела».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Футболисты махачкалинского "Динамо" обыграли петербургское "Динамо" из Второй лиги в товарищеском матче на предсезонном сборе.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1. В составе победителей отличились Даниил Лесовой (82-я минута), Гамид Агаларов (83) и Джавад Хоссейннеджад (89). У петербургской команды мяч забил Ризван Умаров (22).
Махачкалинское "Динамо" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 июля выездным матчем против вернувшегося в высший дивизион воронежского "Факела".
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