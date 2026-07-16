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Бывший игрок "Спартака" умер от рака в 49 лет - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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10:14 16.07.2026 (обновлено: 10:28 16.07.2026)
Бывший игрок "Спартака" умер от рака в 49 лет

Экс-футболист "Спартака" Владислав Дуюн умер от рака в возрасте 49 лет

CC BY-SA 3.0 / Mikhail Slain / Владислав Дуюн
Владислав Дуюн - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Mikhail Slain /
Владислав Дуюн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Дуюн, чемпион России по футболу в составе московского "Спартака", умер 15 июля в возрасте 49 лет.
  • Причиной смерти футболиста стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся около полутора лет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Владислав Дуюн скончался 15 июля в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на старшего брата футболиста Владимира.
Причиной смерти бывшего спортсмена стал рак поджелудочной железы.
"Он боролся года полтора. У него осталось трое детей - 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодежью, но после того, как умерла жена, сосредоточился на детях", - сказал Владимир Дуюн.
Владислав Дуюн играл за "Спартак" в 1996 и 1997 годах. Затем выступал за нижегородский "Локомотив", ростовский "Ростсельмаш", калининградскую "Балтику" и ряд других клубов.
Дуюн будет похоронен 18 июля в Подмосковье.
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