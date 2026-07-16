Бывший игрок "Спартака" умер от рака в 49 лет

"Он боролся года полтора. У него осталось трое детей - 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодежью, но после того, как умерла жена, сосредоточился на детях", - сказал Владимир Дуюн.