Team Spirit проиграла Кубок мира по Dota 2

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда по Dota 2 Team Spirit не сумела защитить титул победителя Кубка мира.

В четвертьфинале турнира в Париже она проиграла Team Yandex со счетом 0-2 по картам.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Team Spirit не сумела защитить титул победителя Кубка мира по киберспорту.

В четвертьфинале команда на турнире в Париже проиграла другому российскому коллективу, Team Yandex, со счетом 0-2 по картам.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. За Team Yandex выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия ), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).

Team Spirit является двукратным чемпионом турнира, команда заработала в 2023 году за победу 5 млн долларов, в 2025-м - 1 млн. Также Team Spirit - двукратный чемпион The International, самого престижного турнира по Dota 2.

Team Yandex в полуфинале сыграет с победителем матча между российской Pvision и казахстанской Rune Eaters. Также в пятницу свой четвертьфинальный матч проведет российская BB Team.