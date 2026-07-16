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Team Spirit проиграла Кубок мира по Dota 2 - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Киберспорт
 
17:15 16.07.2026 (обновлено: 17:16 16.07.2026)
Team Spirit проиграла Кубок мира по Dota 2

Team Spirit проиграла Team Yandex в четвертьфинале Кубка мира по Dota 2

© Фото : соцсети Team Spirit Команда Team Spirit по Dota 2
Команда Team Spirit по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Team Spirit
Команда Team Spirit по Dota 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда по Dota 2 Team Spirit не сумела защитить титул победителя Кубка мира.
  • В четвертьфинале турнира в Париже она проиграла Team Yandex со счетом 0-2 по картам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Team Spirit не сумела защитить титул победителя Кубка мира по киберспорту.
В четвертьфинале команда на турнире в Париже проиграла другому российскому коллективу, Team Yandex, со счетом 0-2 по картам.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. За Team Yandex выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
Team Spirit является двукратным чемпионом турнира, команда заработала в 2023 году за победу 5 млн долларов, в 2025-м - 1 млн. Также Team Spirit - двукратный чемпион The International, самого престижного турнира по Dota 2.
Team Yandex в полуфинале сыграет с победителем матча между российской Pvision и казахстанской Rune Eaters. Также в пятницу свой четвертьфинальный матч проведет российская BB Team.
Турнир изначально должен был пройти в Эр-Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке был перенесен в Париж. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 2 млн долларов, победитель заработает 750 тысяч.
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